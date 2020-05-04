Оказывается, самая популярная модель ŠKODA имеет в своем арсенале несколько выдающихся рекордов.

Все началось с восьмерки: OCTAVIA (с латинского «восьмой») стала восьмой моделью ŠKODA с современной независимой подвеской всех колес. В 1959 году она стала восьмой моделью чешских производителей после Второй мировой войны. Однако со временем для ŠKODA модель OCTAVIA постепенно поднялась на позицию номер один.

Сегодня ŠKODA продает OCTAVIA в 46 странах и производит ее на пяти заводах по всему миру.

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С момента первого появления в мире более семи миллионов ŠKODA OCTAVIA вышли с конвейеров. Если все эти транспортные средства припарковать бампер к бамперу, это образовало бы в линию около 32200 километров, что эквивалентно расстоянию от Млада Болеслава до Сиднея и обратно.

OCTAVIA уже 30 лет является наиболее популярным новым автомобилем на домашнем рынке в Чехии, а также возглавляет списки бестселлеров в семи других странах, например в Польше, Австрии и Швейцарии.

364 000 единиц OCTAVIA и OCTAVIA COMBI были проданы лишь в 2019 году. Это примерно такое же количество OCTAVIA, произведенных в течение всей их жизни с 1959 по 1971 гг

Первое современное поколение модели было запущено в 1996 году, производилось в течение 15 лет, продано более 1,4 миллиона единиц.

В 2019 году бестселлер ŠKODA нашел большинство своих клиентов на китайском рынке: 78 200 единиц – это 21% от общего количества поставок OCTAVIA в том году. Вторым по величине рынком успешной модели была Германия с долей 15,45% от общего количества поставок в течение года.

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В 2011 году был установлен рекорд: OCTAVIA с 2,0-литровым турбодвигателем, подготовленным британским импортером, достигла максимальной скорости в 365 км/ч на соляных пустынях Bonneville в американском штате Юта.

В новой OCTAVIA установлено четыре-пять километров кабелей, которые могут включать проводку для информационно-развлекательных систем. Важной особенностью третьего поколения модульной информационно-развлекательной системы является цифровой языковой ассистент Laura. Она понимает 15 языков, из них шесть даже без машинного обучения.

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