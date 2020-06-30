На презентации показали топовое исполнение, которое поразило оснащением. Однако "в базе" все выглядит гораздо скромнее...

Компания Skoda показала базовый вариант новой Octavia для чешского рынка – Active. До этого модель была доступна только в комплектациях Ambition и Style.

Внешне базовую Skoda Octavia можно узнать по 16-дюймовым штампованным дискам с колпаками вместо легкосплавных колес, которые предлагаются в других комплектациях.

В салоне начальной версии лифтбека будет установлена классическая комбинация приборов с аналоговыми шкалами и монохромным экраном, а также пластиковый руль без кнопок управления аудиосистемой.

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Обивка сидений базовой версии остается тканевой, а регулирование по высоте будет только у водительского кресла. Вместо двухзонного климат-контроля – традиционный кондиционер, но управлять им можно будет с помощью сенсорного экрана.

Европейская комплектация Active предусматривает семь подушек безопасности, кнопку запуска двигателя, электромеханические стояночные тормоза, а также светодиодные фары, круиз-контроль и система предупреждения о столкновении и слежения за разметкой.

В Чехии стоимость Skoda Octavia в комплектации Active, оборудованной трехцилиндровым литровым турбомотором TSI мощностью 110 лошадиных сил и механической коробкой передач, начинается от 494 000 крон (примерно 445 000 грн по текущему курсу).

Напомним, что газовый вариант Octavia имеет запас хода в 700 км.