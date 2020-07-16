Совсем скоро в Украину приедет новая Skoda Octavia A8. На сайтах официальных дилеров уже появилась информация относительно цен и комплектаций.

Продажи стартуют с 20 июля 2020 года. Выбор двигателей для Skoda Octavia A8 на первых порах небогатый – два турбомотора объемом 1,4 и 1,5 л одинаковой мощности – 150 л. с. Двигатель меньшего объема доступен с 8-ступенчатой ​​АКПП. Но у 1,5-литрового мотора отключаются цилиндры и есть умеренная гибридная установка.

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Купить Шкода Октавия 2020 в Украине можно по цене от 567 012 гривен за вариант Active. В базе – 4 подушки безопасности, ESP, электростеклоподъемники, диодная оптика, кондиционер, 8-дюймовый тачскрин, акустика и кожаный руль.

В варианте Ambition (от 608 745 гривен) есть двухзонный климат-контроль, 16-дюймовые литые диски и подогрев сидений. Топовая версия Style (от 697 776 гривен) добавляет доступ без ключа, датчики света и дождя, навигацию с 10-дюймовым тачскрином, Wi-Fi, камеру заднего вида, круиз-контроль, 17-дюймовые диски и систему контроля разметки.

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