Разница в стоимости оригиналов и их последователей – поразительна.

В этом видео CarWow знакомит зрителей с наиболее вопиющими примерами копирования фирменного дизайна популярных моделей авто в серийных моделях в Китае. В ролике представлены два десятка автомобилей и столько же их китайских соответствий.

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Один из самых печально известных копий из Китая – кроссовер Landwind X7, который выпускался между 2015 и 2019 годами. Очевидно, что "вдохновением" для его создателей стал Range Rover Evoque первого поколения. При этом британскому автопроизводителю так и не удалось доказать в суде, что дизайн X7 нарушает авторские права Range Rover. Только повторный судебный иск британцам удалось выиграть и заставить Landwind прекратить производство своего кроссовера.

Другим интересным экземпляром из Китая является Suzhou Eagle Carrier, впервые представленный в 2015 году. Этот причудливый спорткар спереди очень похож на Ferrari F12 Berlinetta, хотя остальные конструкции автомобиля, включая его пропорции, нахожи на Porsche Cayman. Логотипы автомобиля также очень напоминают фирменные шильдики Porsche.

Не обошли авторы видео вниманием и автомобиль, который привлек довольно много внимания к себе в последнее время. Речь о Beijing BJ80, что выглядит, как Mercedes-Benz G-класс, но стоит примерно треть цены немецкого внедорожника.

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