Марка Hongqi объявила стоимость своего гибридного суперкупе S9. Она ровно вдвое ниже цены французского гиперкара.

В сегменте экзотических ультрадорогих автомобилей репутация бренда важнее цены, но китайская марка и здесь пошла проверенным путем, предложив "то же самое и даже больше за меньшие деньги". Стоит ли Bugatti волноваться?

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В сентябре прошлого года широкая публика впервые узнала о существовании марки Hongqi, когда китайский бренд представил свои концепты во Франкфурте. Во время презентации шоукара, представители "Красного знамени" (так переводится название марки) делали громкие заявления и бросили вызов таким "динозаврам", как Bugatti и Rolls-Royce. Французов пообещали пристыдить гибридным купе Hongqi S9, а британцев – электрическим кроссовером E115. Первый уже готов браться за дело.

Фото: Hongqi S9 / Hongqi

"S9 – не просто экспонат, он будет поставлен в серийное производство и выйдет в продажу до 2021 года", – заявил на презентации представитель бренда. Тогда стало известно, что китайский гиперкар будет стоить около 2 миллионов евро. Однако теперь производитель раскрыл точную цену автомобиля и она составляет 10 миллионов юаней – это около 1,25 миллиона евро или почти 40 миллионов гривен.

За полностью карбоновым кузовом Hongqi S9 скрывается силовая установка "V8T hybrid power system", которая состоит из 4-литрового V8 турбо и электромотора. Совокупная отдача установки – 1400 л.с., разгон 0-100 км/ч – 1,9 секунды, максимальная скорость – 400 км/ч.

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