В основе этого довольно странного на вид автомобиля лежит Mercedes-Benz G 320.

Geländewagen, наверное, никогда не выглядел таким "мягким", как в проекте Intruder от французского ателье Heuliez. В 1980 годах фирма сделала три таких машины. Одна из них сейчас выставлена на продажу.

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Внедорожный кабриолет Heuliez Intruder должен был стать серийной моделью, однако дальше тестовых образцов дело не зашло.

Фото: Heuliez Intruder / Motor1

Основой проекта стал Mercedes-Benz G 320, от которого "Интрудеру" достались шасси и силовой агрегат. Это означает, что под капотом кабриолета установлен 3,2-литровый шестицилиндровый мотор с отдачей в 215 л.с. и 300 Нм крутящего момента передает обороты на обе оси через 4-скоростной автомат.

Продавец уверяет, что автомобиль в идеальном состоянии, а на полное восстановление машины фирма DK Engineering потратила 280 тысяч евро. Какую сумму придется отдать за автомобиль покупателю – продавец не сообщает, однако вряд ли она будет ниже суммы рестврации.

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