Модифицированный советский грузовик оценили, как новенький Toyota RAV4.

В Тячеве на Закарпатье на продажу выставлен ГАЗ-63, превращенный в монстр-трак пикап. Старый 50-летний грузовик имеет эффектный вид, но стоит, как новенький бизнес-седан или среднеразмерный кроссовер.

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Фактически, от ГАЗ-63 1967 года в этом зеленом пикапе мало что осталось. У него новый кузов, мощные стальные бамперы, огромные оффроуд шины, дополнительная оптика и лебедка.

Под капотом – 2,9-литровый дизель от Mercedes, а выхлопная система выведена вдоль кабины вверх, что намекает на способность монстр-пикапа преодолевать броды.

В салоне от старого грузовика остался разве что диван, однако его тоже обновили перетяжкой обивки.

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