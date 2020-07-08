Модифіковану радянську вантажівку оцінили, як новенький Toyota RAV4.

У Тячеві на Закарпатті на продаж виставлено ГАЗ-63, перетворений на монстр-трак пікап. Стара 50-річна вантажівка має ефектний вигляд, але коштує, як новенький бізнес-седан чи середньорозмірний кросовер.

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Фактично, від ГАЗ-63 1967 року в цьому зеленому пікапі мало що залишилось. У нього новий кузов, потужні сталеві бампери, величезні оффроуд шини, додаткова оптика та лебідка.

Під капотом – 2,9-літровий дизель від Mercedes, а вихлопна система виведена обабіч кабіни вгору, що натякає на здатність монстр-пікапа долати броди.

У салоні від старої вантажівки залишився хіба що диван, однак його теж оновили перетяжкою оббивки.

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