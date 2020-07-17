В основі цього досить дивного на вигляд автомобіля лежить Mercedes-Benz G 320.

Geländewagen, напевно, ніколи не виглядав таким “м’яким”, як у проекті Intruder від французького ательє Heuliez. У 1980-роках фірма зробила три таких машини. Одна з них зараз виставлена на продаж.

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Позашляховий кабріолет Heuliez Intruder повинен був стати серійною моделлю, однак далі тестових зразків справа не зайшла.

Фото: Heuliez Intruder / Motor1

Основою проекту став Mercedes-Benz G 320, від якого “Інтрудеру” дістались шасі та силовий агрегат. Це означає, що під капотом кабріолета встановлено 3,2-літровий шестициліндровий мотор з віддачею у 215 к.с. і 300 Нм крутного моменту, що передає оберти на обидві осі через 4-швидкісний автомат.



Продавець запевняє, що автомобіль має ідеальний стан, а на повне відновлення машини фірма DK Engineering витратила 280 000 євро. Яку суму доведеться віддати за автомобіль покупцю – продавець не повідомляє, однак навряд чи вона буде нижчою за суму рестврації.

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