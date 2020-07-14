Продавець на eBay повідомляє, що це тюнінгована WRX 2006 року, яка була задіяна у сцені з пограбуванням на початку фільму Baby Driver.

Оскільки автомобіль використовувався для трюків, він був оснащений силовим агрегатом від WRX STI – 2,5-літровим опозитником з турбонаддувом на 300 к.с.

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Модифікації не закінчуються заміною двигуна, оскільки стант-кар оснащений кованими поршнями, зчепленням Exedy Stage 1 та заднім диференціалом з обмеженим ковзанням Cusco. Модель також має гідравлічне ручне гальмо та передній диференціал OS Giken.

Оскільки решта автомобілів, використаних у фільмі, були червоними, цей WRX був перефарбований у відповідний колір. Він також оснащений панеллю приладів WRX STI та іншими “функціональними аксесуарами для STI”.

Фото: Subaru WRX з мотором STI / Carscoops

На момент написання розмір ставок становить 19 000 доларів США і це єдина ставка. За лотом спостерігає 16 користувачів і можна припустити що до завершення торгів, через шість днів його сума може значно зрости, оскільки аналогічний кіно-автомобіль у 2017 році був проданий за 69 100 доларів.

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