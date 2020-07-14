Продавец на eBay сообщает, что это тюнингованная WRX 2006 года, которая была задействована в сцене с ограблением в начале фильма Baby Driver.

Поскольку автомобиль использовался для трюков, он был оснащен силовым агрегатом от WRX STI – 2,5-литровым оппозитником с турбонаддувом на 300 к.с.

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Модификации не заканчиваются заменой двигателя, поскольку стант-кар оснащен коваными поршнями, сцеплением Exedy Stage 1 и задним дифференциалом с ограниченным скольжением Cusco. Модель также имеет гидравлический ручной тормоз и передний дифференциал OS Giken.

Поскольку остальные автомобили, использованные в фильме, были красными, этот WRX был перекрашен в соответствующий цвет. Он также оснащен приборной панелью WRX STI и другими "функциональными аксессуарами для STI”.

Фото: Subaru WRX с мотором STI / Carscoops

На момент написания размер ставок составлял 19 000 долларов США и это единственная ставка. За лотом наблюдают 16 пользователей и можно предположить что до завершения торгов, через шесть дней его сумма может значительно вырасти, поскольку аналогичный кино-автомобиль в 2017 году был продан за 69 100 долларов.

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