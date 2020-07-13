Превращать спортивные купе на трофи-кары и внедорожники энтузиасты и сами автопроизводители начали уже давно, поэтому опыта в подобных конверсиях хватает. Фирма Classic Youngtimers Consultancy из Нидерландов применила собственный и чужой опыт для создания ультимативного оффроуд-спорткара.

Компания Classic Youngtimers Consultancy из Нидерландов специализируется на продаже классических и винтажных автомобилей, однако и современными моделями не гнушается – их используют для эффектных тюнинг-проектов.Последнее творение автомастеров CYC – внедорожный Nissan GT-R Offroad Godzilla 2.0.

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Вседорожный спорткар оценен в умеренные 95 000 евро, стоимость достаточно невысокая. В отличие от клиренса купе – его кузов лифтованный на 120 мм, дополнительно к оригинальному клиренса в 110 мм, что вкупе дает впечатляющие 23 см. Стоит отметить, что основой послужил автомобиль с пробегом на одометре внедорожного GT-R 46 500 км.

Перекроенная подвеска и новые шины потянули за собой расширение колесных арок. Автомобиль также оснащен дополнительной LED-оптикой, рейлингами на крыше и запаской, а кузов защищен пленкой с камуфляжным принтом.

Фото: Nissan GT-R Offroad Godzilla 2.0 / Classic Youngtimers Consultancy

Classic Youngtimers Consultancy уже имеет определенный опыт в подобных проектах. В 2018 году фирма сделала то же самое с 560-сильным Bentley Continental GT, а в прошлом году им в руки попал 500-сильный Lamborghini Gallardo, который тоже получил обозначение Offroad и внедорожные атрибуты.

Силовую установку GT-R, состоящую из 3,8-литрового битурбо настроили на отдачу в 600+ к.с., вместо стоковых 485, а трансмиссия в купе и раньше была полноприводная, с многодисковой муфтой, которая подключает переднюю ось. Что из этого получилось и на что годится внедорожный Godzilla, можно увидеть в видео ниже.

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