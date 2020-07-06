Внедорожник на стильных больших дисках выглядит красиво и на асфальте чувствует себя хорошо, и кажется полным абсурдом на бездорожье. Но фирма Vossen уверяет, что это не так.

Американская компания Vossen показала необычное рекламное видео трехдверного Mercedes G-Class на модных 22-дюймовых "катках", что носится по пересеченной местности, как на асфальте.

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В ролике внедорожник использует колесные диски серии HF-3 от Vossen. Вся продукция фирмы из Майами имеет имидж "гламурной" – подобные колеса можно увидеть на люксовых автомобилях, которые никогда не покидают города. Однако из любого правила может быть исключение и это именно такой случай.

Конечно, гравийные дорожки, песок и лужи для "Геландевагена" вряд ли являются проблемой, а вот для хороших блестящих дисков они несут потенциальную опасность. Впрочем, ни мелкие камни, ни песок, похоже, не повредили внешний вид колес. Раллийный прыжок на твердой грунтовке они выдержали с честью.

В видеоролике G-Class был оснащен 22-дюймовыми полированными дисками Vossen HF-3 серо-стального цвета. Эта модель предлагается в размерах 19, 20, 21 и 24 дюйма, а цвет может быть каким угодно. Стоимость одного колеса в наименьшей размерности составляет 549 долларов в США.

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