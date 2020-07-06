Позашляховик на стильних великих дисках виглядає гарно і на асфальті почувається добре, та здається повним абсурдом на бездоріжжі. Та фірма Vossen запевняє, що це не так.

Американська компанія Vossen показала незвичайне рекламне відео про тридверний Mercedes G-Class на модних 22-дюймових “катках”, що гасає пересіченою місцевістю, немов на асфальті.

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У ролику позашляховик використовує колісні диски серії HF-3 від Vossen. Уся продукція фірми з Майамі має імідж “гламурної” – подібні колеса можна побачити на люксових автомобілях, які ніколи не покидають міста. Однак з будь-якого правила може бути виняток і це саме такий випадок.



Звичайно, гравійні стежки, пісок та калюжі для “Геландевагена” навряд чи є проблемою, а от для гарних блискучих дисків вони несуть потенційну небезпеку. Втім, а ні дрібне каміння, а ні пісок, схоже, не пошкодили зовнішній вигляд коліс. Ралійний стрибок на твердій грунтовці вони теж витримали з честю.

У відеоролику G-Class був оснащений 22-дюймовими полірованими дисками Vossen HF-3 сіро-сталевого кольору. Ця модель пропонується в розмірах 19, 20, 21 і 24 дюйма, а колір може бути яким завгодно. Вартість одного колеса в найменшій розмірності становить 549 доларів у США.

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