Перетворювати спортивні купе на трофі-кари та позашляховики ентузіасти та самі автовиробники почали вже давно, тож досвіду в подібних конверсіях не бракує. Фірма Classic Youngtimers Consultancy з Нідерландів застосувала власний та чужий досвід для створення ультимативного оффроуд-спорткара.

Компанія Classic Youngtimers Consultancy з Нідерландів спеціалізується на продажу класичних та вінтажних аувтомобілів, однак і сучасними моделями не гребує – їх використовують для ефектних тюнінг-проектів.Останнє творіння автомайстрів CYC – позашляховий Nissan GT-R Offroad Godzilla 2.0.

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Всюдихідний спорткар оцінений у помірні 95 000 євро, вартість досить невисока. На відміну від кліренсу купе – його кузов ліфтований на 120 мм, додатково до оригінального кліренсу у 110 мм, що вкупі дає вражаючі 23 см. Варто зазначити, що основою послужив автомобіль з пробігом – на одометрі позашляхового GT-R 46 500 км.

Перекроєна підвіска та нові шини потягнули за собою розширення колісних арок. Автомобіль також оснащений додатковою LED-оптикою, рейлінгами на даху та запаскою, а кузов захищений плівкою з камуфляжним прінтом.

Фото: Nissan GT-R Offroad Godzilla 2.0 / Classic Youngtimers Consultancy

Classic Youngtimers Consultancy вже має певний досвід у подібних проектах. У 2018 році фірма зробила те ж саме з 560-сильним Bentley Continental GT, а минулого року їм до рук потрапив 500-сильний Lamborghini Gallardo, котрий теж отримав позначення Offroad та позашляхові атрибути.

Силову установку GT-R, що складається з 3,8-літрового бітурбо налаштували на віддачу у 600+ к.с., замість стокових 485, а трансмісія у купе і раніше була повнопривідна, з багатодисковою муфтою, що підключає передню вісь. Що з цього вийшло і на що годиться позашляховий Godzilla, можна побачити у відео нижче.

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