Марка Hongqi оголосила вартість свого гібридного суперкупе S9. Вона рівно вдвічі нижча за ціну французького гіперкара.

У сегменті екзотичних ультрадорогих автомобілів репутація бренду важливіша за ціну, але китайська марка й тут пішла перевіреним шляхом, запропонувавши “те ж саме і навіть більше за менші гроші”. Чи варто Bugatti хвилюватись?

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У вересні минулого року широка публіка вперше дізналась про існування марки Hongqi, коли китайський бренд представив свої концепти у Франкфурті. Під час презентації шоукарів, представники “Червоного прапору” (так перекладається назва марки) робили голосні заяви і кинули виклик таким “динозаврам”, як Bugatti та Rolls-Royce. Французів пообіцяли присоромити гібридним купе Hongqi S9, а британців – електричним кросовером E115. Перший вже готовий братись до справи.

Фото: Hongqi S9 / Hongqi

“S9 – не просто експонат, він буде поставлений у серійне виробництво та вийде у продаж до 2021 року”, – заявив на презентації представник бренду. Тоді стало відомо, що китайський гіперкар буде коштувати близько 2 мільйонів євро. Однак тепер виробник розкрив точну ціну авто і вона становить 10 мільйонів юанів – це близько 1,25 мільйонів євро або майже 40 мільйонів гривень.



Під повністю карбоновим кузовом Hongqi S9 ховається силова установка “V8T hybrid power system”, котра складається з 4-літрового V8-турбо та електромотора. Сукупна віддача установки – 1400 к.с., розгін 0-100 км/год – 1,9 секунди, максимальна швидкість – 400 км/год.

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