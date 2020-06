Принаймі, справжні.

Напередодні автомобільні та техно-ЗМІ сколихнув тізер, що з’явився на порталі виробника електроніки та техніки Xiaomi. На ньому було затемнене зображення автомобіля і всім здалось, що китайська компанія пішла слідом за Sony.

Виявилось, що це не так. Китайський бренд дражнив публіку зображенням з написом “Робити автомобілі? Ми серйозно!” (Making cars? We are serious!). І хоча тізер Xiaomi анонсував вихід справді нового продукту для цієї марки, однак мав на увазі іграшковий автомобіль.

Мова про Suzuki Jimny на радіокеруванні. У Китаї іграшкову машинку можна буде придбати з 1 липня за 199 юанів, що становить близько 755 гривень за поточним курсом.

У зв’язку з ажіотажем, викликаним анонсом, прес-служба Xiaomi заявила, що компанія наразі не має наміру виходити на автомобільний ринок.

