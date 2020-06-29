Компанія Xiaomi в майбутньому може здивувати не тільки своїми ґаджетами. На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Weibo компанія опублікувала черговий постер. І красується на ньому не смартфон або планшет, а силует автомобіля.

Зображення швидко розлетілося всіма новинними ЗМІ, викликавши бурхливе обговорення інтернет-спільноти. Крім силуету автомобіля, що нагадує Suzuki Jimny, на постері є напис, який в перекладі означає: “Створити автомобіль? Так, ми серйозно!” Xiaomi ніколи не була помічена в жартах настільки глобального масштабу. Та й інтерес китайського гіганта до автопрому помічено давно.

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Так, наприклад, в 2019 році Xiaomi інвестувала в компанію Xiaoeng Motors, що спеціалізується на виробництві електрокарів. А в цьому році ще одна автокомпанія під назвою Shaghai of Botai розповіла про початок співпраці з Xiaomi.

На жаль, доведеться чекати офіційних заяв від компанії Xiaomi. Можливо, це буде зовсім не автомобіль, а якийсь модний і сучасний ґаджет, призначений для використання в транспортних засобах.

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