Ранні покупці Xiaomi Himo H1 на Indiegogo отримають свої замовлення вже у травні.

Через краудфанд-платформу Indiegogo електроскутер Xiaomi Himo H1 можна придбати за 469 доларів. Роздрібна торгівля має розпочатись влітку з помітно вищою ціною.

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У складеному вигляді “самокат з сидінням” від “Сяомі” не більший за аркуш паперу формату АЗ. Точні габарити: 49x35x35 см. Та й важить небагато – лише 14,5 кілограмів. Максимальна швидкість скутера – 18 км/год. Запас ходу – 30 км.

Акумулятор ємністю 7.5 ампер-годин (1,8 кг) забезпечує мотор живленням протягом 30 кілометрів, а відновити заряд можна за 4-6 годин. При цьому, виробник надає гарантію на акумулятор, що включає: збереження 80% відсотків ємності, після 500 циклів заряд/розряд, здатність працювати впродовж 1500 циклів та 18-місячну гарантію на батарею. Більше того, акумулятор скутера змінний. Це дозволяє тримати про запас один або й два резервних блоки живлення, а також сподіватись, що робити це можна буде протягом довгих років.

Фото: Himo H1 / Indiegogo

Himo H1 анонсували ще минулого року, покупці у Китаї вже деякий час мають можливість його замовити за 2999 юанів (близько 425 доларів). А тепер така можливість є для кожного в світі. Ранні покупці на платформі Indiegogo зможуть отримати скутер за 469 доларів, плюс витрати на доставку в країну отримувача.

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