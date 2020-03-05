Американський виробник пропонує вже кілька електричних двоколісників на чолі з LiveWire. Усі майбутні електробайки матимуть нову емблему.

Harley-Davidson подала заяву до Відомства інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO). У ній міститься зображення двох емблем для “електричних мотоциклів і конструкційних частин для них”.

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Перший електричний байк Harley-Davidson LiveWire не став таким успішним, як би того хотілось виробнику, однак це не зупинило американців від подальшого розвитку в цьому напрямку. Лінійка вже включає кілька батарейних машин, а з часом вона повинна розширитись. До 2027 року Harley розраховує випускати по мільйону байків на рік.

Наразі не ясно, котрий з двох логотипів буде використовуватись для мотоциклів, а котрий – для велосипедів чи скутерів. Тим не менш, обидві емблеми безпомилково видають електричність продукту, на який будуть нанесені, а також приналежність до марки H-D.

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