Батарейний двоколісник від легендарної марки з'явиться на ринку у 2021-2022 роках.

В середині минулого століття американський виробник мотоциклів експериментував з малокубатурною технікою, випускаючи моторолер Harley-Davidson Topper. З початком 20-х років нового тисячоліття фірма вирішила переписати свою історію, розпочавши з електробайка LiveWire. На черзі сім нових моделей двоколісників, й усі вони електричні.

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Мопед Harley-Davidson Topper, випущений у 1963 році, оснащувався двотактним одноциліндровим двигуном об’ємом 165 куб. см., потужністю у 9 кінських сил. Він розвивав швидкість у 75 км/год. До цього часу це був найтендітніший байк з емблемою Harley-Davidson. Та незабаром усе зміниться. Брутальні важкі мотоцикли з купою хромованих деталей та гуркочучі мотори поступляться місцем технологічній техніці з нульовими викидами. Чи зможуть електробайки вписатись в рамки філософії Harley-Davidson – покаже час, а поки що знайомимось з тим, що виробник приготував на найближче майбутнє.

Зображення вище демонструє “агресивний план з захоплення привабливого сегменту ринку”, який містить портфоліо моделей, призначених для експансії. Флагманом електричної лінійки є Harley-Davidson LiveWire, представлений ще у 2019 році. Виробник вже приймає замовлення на електробайк, базова вартість якого у США становить менше 30 тисяч доларів. Електробайк позначений як “високопродуктивний” (High Power). Далі у списку значаться менш потужні електричні двоколісники: ендуро, скутер, велосипеди та дитячі біговели IRONe, про які ми розповідали раніше.

Фото: електричний скутер Harley-Davidson / Electrek

Американський виробник раніше демонстрував тести своїх електричних байків, які наразі носять статус концептів. Однак зараз розкрився вигляд серійної версії батарейного скутера HD.



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