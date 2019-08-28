Дитячі – безпедальні біговели з батарейкою й електромоторчиком представлені офіційно. Дорослим доведеться зачекати.

Harley-Davidson лише на початку цього року вийшла на сцену електротранспорту зі своїм мотоциклом LiveWire, та швидко розширює лінійку батарейного транспорту.

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Вже зараз, окрім LiveWire, у Harley-Davidson є електромопед та ендуро-байк на батарейках. Наразі виробник представив найлегшого представника електричної серії – дитячий безпедальний біговел Irone. модель представлена у виконаннях Irone12 та Irone16.

Фото: Harley-Davidson Irone12 та Irone16 / Harley-Davidson

Характеристики електричних баланс-байків Harley-Davidson Irone12 та Irone16:

Harley-Davidson Irone12 Harley-Davidson Irone16 Вікова категорія 3-5 років 5-7 років Маса 7,7 кг з акумулятором 8,6 кг з акумулятором Висота сидіння 30 см 43 см Розмір коліс 12 дюймів 16 дюймів Акумулятор 20 А*год, Li-ion 20 А*год, Li-ion Автономний пробіг 30-60 хвилин 30-60 хвилин Зарядка до 100% 30-60 хвилин 30-60 хвилин Ціна $649 $699



Три моделі електричних велосипедів для дорослих – перспективний проект, про який майже нічого не відомо. Єдину фотографію з трьома “великами” роздобув портал Electrek, пояснивши, що джерелом зображення була конференція для дилерів. Технічні подробиці електробайків поки не розкриваються, однак чорний двоколісник на фото, схоже, являє собою більш продуктивну версію, тоді як дві інші будуть стандартними версіями міського ровера у “чоловічому” та “жіночому” виконанні.

Немає жодної згадки про те, коли ці електричні велосипеди приїдуть, або скільки вони можуть коштувати.

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