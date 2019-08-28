Детские – беспедальные беговелы с батарейкой и электромоторчиком представлены официально. Взрослым придется подождать.

Harley-Davidson лишь в начале этого года вышла на сцену электротранспорта со своим мотоциклом LiveWire, и быстро расширяет линейку батарейного транспорта.

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Уже сейчас, кроме LiveWire, у Harley-Davidson есть электромопед и эндуро-байк на батарейках. Сейчас производитель представил самого легкого представителя электрической серии – детский беспедальный беговел Irone. Модель представлена в исполнениях Irone12 и Irone16.

Фото: Harley-Davidson Irone12 и Irone16 / Harley-Davidson

Характеристики электрических баланс-байков Harley-Davidson Irone12 и Irone16:

Harley-Davidson Irone12 Harley-Davidson Irone16 Возрастная категория 3-5 лет 5-7 лет Масса 7,7 кг с аккумулятором 8,6 кг с аккумулятором Высота сидения 30 см 43 см Розмер колес 12 дюймов 16 дюймов Аккумулятор 20 А*год, Li-ion 20 А*год, Li-ion Автономный пробег 30-60 минут 30-60 минут Зарядка до 100% 30-60 минут 30-60 минут Цена $649 $699

Три модели электрических велосипедов для взрослых – перспективный проект, о котором почти ничего не известно. Единственную фотографию с тремя “великами” раздобыл портал Electrek, пояснив, что источником изображения была конференция для дилеров. Технические подробности электробайков пока не раскрываются, однако черный двухколесный на фото, похоже, представляет собой более производительную версию, тогда как две другие будут стандартными версиями городского ровера в “мужском” и “женском” исполнении.

Никаких упоминаний о том, когда эти электрческие велосипеды выведут на рынок, или сколько они могут стоить.

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