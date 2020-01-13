Батарейный двухколесник от легендарной марки появится на рынке в 2021-2022 годах.

В середине прошлого века американский производитель мотоциклов экспериментировал с малокубатурной техникой, выпуская мотороллер Harley-Davidson Topper. С началом 20-х годов нового тысячелетия фирма решила переписать свою историю, начав с электробайка LiveWire. На очереди семь новых моделей двухколесников и все они электрические.

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Мопед Harley-Davidson Topper, выпущенный в 1963 году, оснащался двухтактным одноцилиндровым двигателем объемом 165 куб. см, мощностью в 9 лошадиных сил. Он развивал скорость в 75 км/ч. До сих пор это был самый “нежный” байк с эмблемой Harley-Davidson. Но вскоре все изменится. Грубые тяжелые мотоциклы с кучей хромированных деталей и громыхающими моторами уступят место технологической технике с нулевыми выбросами. Смогут ли электробайки вписаться в рамки философии Harley-Davidson – покажет время, а пока знакомимся с тем, что производитель приготовил на ближайшее будущее.

Изображения выше демонстрируют "агрессивный план по захвату привлекательного сегмента рынка", содержащий портфолио моделей, предназначенных для экспансии. Флагманом электрической линейки является Harley-Davidson LiveWire, представленный еще в 2019 году. Производитель уже принимает заказы на электробайк, базовая стоимость которого в США составляет менее 30 тысяч долларов. Электробайк обозначен как "высокопроизводительный" (High Power). Далее в списке значатся менее мощные электрические двухколесники: эндуро, скутер, велосипеды и детские биговелы IRONe, о которых мы рассказывали ранее.

Фото: электрический скутер Harley-Davidson / Electrek

Американский производитель ранее демонстрировал тесты своих электрических байков, которые сейчас носят статус концептов. Однако сейчас раскрылся вид серийной версии батарейного скутера HD.

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