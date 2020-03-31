Первые покупатели Xiaomi Himo H1 на Indiegogo получат свои заказы уже в мае.

На краудфанд-платформе Indiegogo электроскутер Xiaomi Himo H1 можно приобрести за 469 долларов. Розничная торговля должна начаться летом с заметно более высокой цены.

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В сложенном виде "самокат с сиденьем" от "Сяомей" не больше листа бумаги формата АЗ. Точные габариты: 49x35x35 см. Да и весит немного – всего 14,5 кг. Максимальная скорость скутера – 18 км/ч. Запас хода – 30 км.

Аккумулятор емкостью 7.5 ампер-часов (1,8 кг) обеспечивает мотор питанием в течение 30 километров, а восстановить заряд можно за 4-6 часов. При этом, производитель предоставляет гарантию на аккумулятор, включающий: сохранение 80% процентов емкости, после 500 циклов заряд/разряд, способность работать в течение 1500 циклов и 18-месячную гарантию на батарею. Более того, аккумулятор скутера переменный. Это позволяет держать в запасе один или два резервных блока питания, а также надеяться, что делать это можно будет в течение долгих лет.

Фото: Himo H1 / Indiegogo

Himo H1 анонсировали еще в прошлом году, покупатели в Китае уже некоторое время имеют возможность его заказать по 2 999 юаней (около 425 долларов). А теперь такая возможность есть для каждого в мире. Ранние покупке на платформе Indiegogo смогут получить скутер за 469 долларов, плюс расходы на доставку в страну получателя.

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