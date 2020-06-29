Компания Xiaomi, в будущем может удивить не только своими гаджетами. На своей официальной странице в социальной сети Weibo компания опубликовала очередной постер. И красуется на нем не смартфон или планшет, а силуэт автомобиля.

Изображение быстро разлетелось по всем новостным СМИ, вызвав бурное обсуждение интернет-сообщества. Кроме силуэта автомобиля, что напоминает Suzuki Jimny, на постере есть надпись, которая в переводе означает: Создать автомобиль? Да, мы серьезно! Xiaomi никогда не была замечена в шутках столь глобального масштаба. И интерес китайского гиганта к автопрому замечен давно.

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Так, например, в 2019 году Xiaomi инвестировала в компанию Xiaoeng Motors, специализирующуюся на производстве электрокаров. А в этом году еще одна автокомпания под названием Shaghai of Botai рассказала о начале сотрудничества с Xiaomi.

К сожалению, придется ждать официальных заявлений от компании Xiaomi. Возможно, это будет совсем не автомобиль, а какой-то модный и современный гаджет, предназначенный для использования в транспортных средствах.

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