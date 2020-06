По крайней мере, настоящие.

Накануне автомобильные и техно-СМИ всколыхнул тизер, появившийся на портале производителя электроники и техники Xiaomi. На нем было затемненное изображение автомобиля, и всем показалось, что китайская компания пошла вслед за Sony.

Оказалось, что это не так. Китайский бренд дразнил публику изображением с надписью “Делать автомобили? Мы серьезно!” (Making cars? We are serious!). И хотя тизер Xiaomi анонсировал выход действительно нового продукта для этой марки, однако имел в виду игрушечный автомобиль.

Речь о Suzuki Jimny на радиоуправлении. В Китае игрушечную машинку можно будет купить с 1 июля за 199 юаней, что составляет около 755 гривен по текущему курсу.

В связи с ажиотажем, вызванным анонсом, пресс-служба Xiaomi заявила, что компания пока не намерена выходить на автомобильный рынок.

