Компания Electric Brands представила свой транспортер под названием eBussy, который может превращаться из минивэна в пикап или кемпер.

Идея мобильной платформы с кузовом-трансформером – не нова, однако все еще не реализована, поэтому фирма Electric Brands обещает стать в этом первой и вывести на рынок свой "иБасси" в следующем году.

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eBussy может быть пассажирским минивэном, грузовым фургоном, пикапом, самосвалом с бортовым кузовом или открытой платформой – всего предусмотрено 10 различных типов кузова.

Еще одна интересная особенность eBussy – возможность изменять размещение руля и, соответственно, посадку водителя, с левой стороны на правую и даже по середине. Такая возможность электрокара обеспечена технологией поводу drive-by-wire, что означает отсутствие механической связи между рулем и педалями и передними колесами.

Фото: Electric Brands eBussy / Carscoops

Все версии eBussy оборудованы солнечными панелями на крыше, автомобиль также использует систему рекуперации тормозной энергии.

Для электрокара предусмотрен аккумулятор на 10 или 30 киловатт-часов, с которым он способен преодолевать 200 или 600 километров на одном заряде. Масса электромобиля в зависимости от формы, составляет 450-600 кило. Силовая установка производит мощность только в 20 лошадиных сил, но безумный крутящий момент в 999 ньютон-метров.

Новоявленный автопроизводитель обещает начать продажи eBussy уже в следующем году, причем называет привлекательные цены: базовая модель с двухместной кабиной и открытой грузовой платформой будет стоить в Германии 15 800 евро, включая НДС. Самый дорогой вариант – eBussy Offroad Camper с полным приводом будет стоить 28 800 евро.

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