Стали известны технические подробности о новом электрическом кроссовере от Škoda. Он будет совсем не маленьким, получит полноприводную и заднеприводную версии, максимальную дальность хода в 500 километров и будет заряжаться на 80 процентов всего за сорок минут.

Škoda Enyaq iV будет иметь длину 4648, ширину 1877 и высоту 1618 миллиметров. Объем багажника обещают 585 литров. Построен он будет на платформе MEB.

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Базовой моделью станет Škoda Enyaq iV 50 мощностью аккумулятора в 55 кВт·ч, которым будет оснащен электродвигатель мощностью 109 кВт, установленный на задней оси и обеспечивающий пробег до 340 километров в зарядку. Следующая версия Škoda Enyaq iV 60 с электрическим двигателем мощностью 132 кВт и аккумулятором мощностью 62 кВт. Она получит дальность 390 километров. Наибольший пробег, до 500 километров, будет предлагать Škoda Enyaq iV 80 с емкостью аккумулятора на 82 кВт/ч и электрическим двигателем мощностью 150 кВт.

Две полноприводные версии также будут иметь аккумулятор с большей емкостью и второй электродвигатель впереди. ŠKODA ENYAQ iV 80X предлагать мощность 195 кВт. Самая динамичная версия будет иметь буквы RS в названии и мощность в 225 кВт. Разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды и иметь максимальную скорость 180 км/ч. Обе полноприводные версии будут иметь максимальную дальность 460 километров.

Мощность зарядки составит до 125 кВт, что позволит зарядить аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за сорок минут.

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