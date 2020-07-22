Стоимость автомобильного топлива начала расти как только гривна начала проседать относительно других валют. Если обесценивание национальной валюты продолжится – топливо будет дорожать.

Сеть АЗС ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп. за литр, сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов. Стоимость дизтоплива и бензина А-92 на станциях ОККО выросла до 24,99 грн за литр, бензина А-95 - до 25,99 грн за литр.

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Также на 20 коп. за литр топливо подорожало в сетях Amic и UPG. Так, бензин А-92 и ДТ в Amic подорожали до 23,69 грн за литр, А-95 - 24,69 грн за литр. 22 июля на станциях UPG розничная цена А-95 установлена на уровне 22,50 грн за литр, А-92 - 21,50 грн за литр, ДТ – 18,45 грн за литр. Такие сети как "БРСМ-Нефть", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto и Mango подняли цены на 10-60 коп за литр (см. Табл.). Отметим, 21 июля все виды топлива подорожали на 50 копеек. за литр в сети WOG.

Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлива выросли в среднем на 87 коп. за литр. По оценкам директора "А-95" Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн за литр.

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Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 июля 2020 г грн за литр: