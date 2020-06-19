Neste создает технологии, которые позволят отказаться от нефти при производстве топлива

Финская компания Neste запускает новый исследовательский проект, направленный на разработку устойчивых и глобально масштабируемых технологий производства транспортного топлива, химикатов и полимеров без использования сырой нефти.

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Они будут основаны на применении возобновляемого сырья. Такого, как отходы лесного и сельского хозяйства, муниципальные отходы, водоросли, пластиковые отходы и диоксид углерода (CO2).

Коммерциализация таких видов сырья требует долгосрочных исследований и разработки новых цепочек создания стоимости. В этом вопросе Neste получила поддержку своего проекта от фонда Business Finland. Кроме того, она будет сотрудничать с другими компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами.

“Наша инновационная деятельность направлена на обновление существующих предприятий и разработку новых сырьевых и технологических решений для [производства] транспортных топлив, а также химикатов и полимеров, – говорит Ларс Питер Линдфорс, старший вице-президент по инновациям в Neste. – Мы рассматриваем в качестве сырья отработанный углерод, что позволит заменить сырую нефть. Лигноцеллюлоза может обеспечить большой запас сырья из сельскохозяйственных и лесных отходов и остатков. Муниципальные твердые отходы и пластиковые отходы также являются перспективными источниками сырья, которые будут использоваться в недалеком будущем”.

Новые решения имеют большой потенциал в глобальном масштабе и могут значительно сократить использование сырой нефти при производстве транспортных топлив уже к 2040 году, прогнозируют в Neste.

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