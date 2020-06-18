Сегодня украинским автомобилистам ездить на газе стало дешевле чем на бензине, дизеле и даже электричестве. Причина – из-за лояльных цен на голубое топливо, ведь его литр стоит почти вдвое меньше, чем, литр 95-го бензина.

За счет стоимости автомобильного газа у активного водителя газобаллонное оборудование окупается меньше, чем за год. Но экономия может обернуться ремонтом, если заправлять некачественный газ. Так как же правильно выбирать газ для своего автомобиля?

Самое главное правило – нужно обходить сомнительные заправки и заправляться только на больших АЗК. Причина в том, что крупные “игроки” топливного рынка покупают газ европейского качества у проверенных поставщиков. Например, сеть upg заправляет своих клиентов качественным белорусским газом, который получают при переработке нефти. Это дает свои преимущества, ведь газ выполняет функцию первичного топлива, из которого он получен. Таким образом, газ на upg имеет октановое число 95, то есть такое же, как и бензин. Топливо, произведенное на модернизированном оборудовании Мозырского НПЗ, соответствует международным стандартам и, в отличие от украинского, является более экологически чистым. Поэтому он лучше сохраняет двигатель вашего авто.

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Как известно, автомобильный газ состоит из смеси пропана и бутана. И в зависимости от сезона важно соблюдать правильные пропорции. Летом это примерно 40 процентов пропана и 60% бутана, а зимой наоборот – 60%:40%. Ведь чем больше пропана в газе, тем выше давление насыщенных паров и тем лучше пусковые качества, а следовательно и работа топливной аппаратуры. А еще качественного газа машина сжигает меньше и при этом избегает образования осадка и избавляет от необходимости чистки форсунок.

Сети upg, которая является Генеральным партнером Белорусской нефтяной компании в Украине, удается удержать более низкую цену газа, чем в среднем на рынке, ведь компания импортирует большие объемы топлива и работает без посредников.

К тому же найти заправку с качественным газом теперь проще. Сеть upg стремительно развивается и насчитывает 66 автозаправочных комплексов по всей Украине. Качественное топливо здесь можно покупать дешевле, приобретя его онлайн. При этом топливо начисляется на бонусный счет UPGgood и сохраняется на нем в течение 6 месяцев.

Поэтому сегодня газ остается самым дешевым топливом для автомобилей, даже несмотря на дополнительные расходы по установке ГБО. А наличие разветвленных сетей АЗК позволяет заправлять исключительно качественное топливо.

Напомним, что автогаз не будет дорожать из-за изменения налогов по крайней мере до конца 2020 года.