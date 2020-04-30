Преимущества использования мобильного приложения для автовладельца на примере программы upg.

У современного украинца несколько десятков карт лояльности от торговых сетей, которыми он пользуется время от времени. Находясь на кассе, не всегда удобно искать одну из карт в кошельке или портмоне. А вот смартфон всегда с нами, поэтому многие сети АЗС перевели свои программы лояльности в мобильные приложения.

Мобильное приложение известной сети автозаправочных комплексов качественного белорусского топлива upg доступно как для смартфонов с ОС Android, так и IOS. Поэтому найти его легко в магазинах приложений обеих систем. Легкий шаг регистрации с помощью СМС – и приложение upg готово к работе.

Чтобы воспользоваться системой лояльности UPGgood на АЗК upg или в VIVO Café, стоит лишь открыть приложение и нажать на иконку “Моя карта”. На экране смартфона появится QR-код, который нужно предъявить продавцу. Таким образом покупка будет зачислена на персональный счет лояльности.

Пользуясь приложением, клиенты автоматически становятся участниками бонусной программы UPGgood и принимают участие в акциях, получая бонусы и подарки.

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Например, сейчас в сети проходит акция “Еще больше выгоды с upg“. Заправившись от 20 литров, посетители upg смогут получить выгоду до 3 грн/л на топливо.

В другом меню приложения можно найти ближайшую АЗС upg на карте, проверить начисление бонусов и изменить настройки. Еще одним преимуществом приложения является возможность покупать горючее онлайн. Это экономит не только время, но и средства водителя, ведь при онлайн покупке сеть upg предоставляет мгновенные скидки.

Таким образом, использование мобильного приложения upg на смартфоне значительно экономит время и предоставляет гораздо больше возможностей. А учитывая условия пандемии, приложение является более безопасным, чем использование пластиковой карты лояльности.

Напомним, как помогает сеть upg в борьбе с коронавирусом