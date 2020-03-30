Сеть АЗК UPG передала 12,5 тыс. л топлива для семи медицинских учреждений Киева, которые определены для госпитализации лиц с признаками COVID-19.

“В это нелегкое для мира время бизнес не может оставаться в стороне проблемы пандемии. Мы поддержали инициативу Верховной Рады Украины и передали 12500 литров топлива на нужды работников медицинских учреждений, определенных как госпитальная база для борьбы с COVID-2019”, — сообщает пресс-служба компании. – Здравоохранение всех граждан обеспечивают врачи, а их мобильность сейчас стоит на первом месте”.

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В частности, топливо получили:

Александровская клиническая больница Киева;

Киевская городская клиническая больница №4;

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевская городская детская клиническая больница;

Киевская городская детская клиническая больница №2;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Сеть автозаправочных комплексов UPG представлена на топливном рынке Украины с 2013 года и насчитывает около 60 объектов во всех областях. Топливная компания “Укрпалетсистем”, которая владеет брендом UPG, также специализируется на оптовых поставках нефтепродуктов из Беларуси и является генеральным отечественным партнером ЗАО “БНК”.

Напомним, как украинский автобизнес помогает в борьбе с коронавирусом..