Пальне надійде для семи медичних установ Києва, які визначені для госпіталізації осіб з ознаками COVID-19.

"У цей нелегкий для світу час бізнес не може залишатися осторонь проблеми пандемії. Ми підтримали ініціативу Верховної Ради України і передали 12 500 літрів пального на потреби працівників медичних установ, визначених як госпітальна база для боротьби з COVID-2019, – повідомляє прес-служба компанії. – Охорону здоров'я всіх громадян забезпечують лікарі, а їх мобільність зараз стоїть на першому місці".

Читайте також: як в умовах карантину працюють українські АЗС

Зокрема, пальне отримали:

Олександрівська клінічна лікарня Києва;

Київська міська клінічна лікарня №4;

Київська міська клінічна лікарня №9;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київська міська дитяча клінічна лікарня;

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Мережа автозаправних комплексів UPG представлена на паливному ринку України з 2013 року і налічує близько 60 об'єктів у всіх областях. Паливна компанія "Укрпалетсистем", яка володіє брендом UPG, також спеціалізується на оптових поставках нафтопродуктів з Білорусі та є генеральним вітчизняним партнером ЗАТ "БНК".

Нагадаємо, як український автобізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом.