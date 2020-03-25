Предприятия и граждане, связанные с автобизнесом, продолжают помогать украинским медикам в борьбе со страшной болезнью, против которой до сих пор нет ни вакцины, ни лекарств.

Объединение украинцев в борьбе с короновирусом очень напоминает “оранжевую революцию” и "революцию достоинства" и волонтерство в первые годы конфликта на Донбассе. Так же, как и тогда, бизнес и добровольцы объединяется ради общей цели. Итак, попробуем вспомнить те компании, которые помогают борьбе с короновирусом.

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Верховная Рада

Парламент Украины передал Министерству здравоохранения 25 подержанных автомобилей. Судя по фото, подавляющее большинство из них – старенькие Toyota Camry (XV30) которые выпускались с 2001 по 2006 год. То есть этим автомобилям в лучшем случае около 15 лет. А если вспомнить, что парламент, как и медицина, содержится за средства налогоплательщиков, то поступок народных избранников приобретает неоднозначную окраску. Но это все равно лучше, чем ничего.

АЗС

Частные структуры повели себя в такой ситуации достойно. Владелец сети АЗС “UPG” Владимир Петренко и соучредитель сети “KLO” Вячеслав Стешенко передали на нужды больниц 12,5 тысяч литров топлива каждый. Генеральный директор группы компаний “SOCAR” Эльчин Мамедов также присоединился к инициативе и передал для нужд медицинских учреждений 10 тысяч литров топлива.

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Такси

Сервисы такси – Bolt и Uber – пообещали, что бесплатно будут возить во время карантина. Для использования этих возможностей медики должны зарегистрироваться в соответствующей службе. Конечно, существуют ограничения на количество поездок и их дальность, но в пределах города помощь таксистов уже стала врачам пригождаться. Особенно, когда закрыты столичное метро и подавляющее большинство маршрутов наземного транспорта. Сеть АЗС “ОККО” также не осталась в стороне и предложила свою помощь, предоставив средства службам такси.

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СТО

Помощь мелкого бизнеса в трудные времена не может быть существенной, поскольку, в отличие от крупных служб такси, сетей АЗС и Верховной Рады, мелкий бизнес очень ограничен в ресурсах. Но примеры помощи от таких структур уже есть – столичный автосервис “СТО Дарница 1” обещает ремонтировать автомобили медиков бесплатно.

Граждане

Возможно, самая ценная помощь для медиков – от простых граждан. Группы в телеграмме "Подвези медика на работу" есть во многих городах и районах. Они достаточно активны и наглядно демонстрируют, что в борьбе с вирусом украинцам можно рассчитывать главным образом на себя и друг на друга.

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