Новые правила касаются не только профессиональных перевозчиков, но и путешествий, скажем, с помощью сервиса BlaBlaCar.

Карантин сильно повлиял на все сферы жизни, но автомобильные перевозки подверглись едва ли не наибольшим изменениям.

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В соответствии с постановлением КМУ за 16.03.2020 № 215 запрещены:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки ЛЕГКОВЫМИ автомобилями);

перевозки более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах в обычном режиме движения;

перевозки более 10 пассажиров одновременно в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси;

заезд на территорию автостанций автобусов, которые осуществляют перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутренне областном и межобластном сообщении, и реализацию владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, выполняющим такие перевозки;

Эти запреты установлены пока до 03.04.2020, однако с учетом эпидемиологической ситуации они могут быть продлены.

За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы от 17 000 грн. до 170 000 грн.

Согласно статье 44-3 КУоАП нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных актами законодательства, а также решениями местных советов по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 грн. до 34 000 грн. и на должностных лиц – от 34 000 грн. до 170 000 грн.

Кроме этого, согласно статье 325 Уголовного кодекса в случае, если нарушение правил карантина было преднамеренным и привело к распространению болезни, виновному грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 17 000 грн. до 54 000 грн. или ареста на 6 месяцев или ограничения свободы на 3 года.

Несоблюдение правил карантина, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, наказывается лишением свободы на 5-8 лет.

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