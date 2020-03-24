Нові правила стосуються не лише професійних перевізників, але й подорожей, скажімо, за допомогою сервіса BlaBlaCar.

Карантин сильно вплинув на усі сфери життя, але автомобільні перевезення зазнали чи не найбільших змін.

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Відповідно до постанови КМУ від 16.03.2020 № 215 заборонено:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення ЛЕГКОВИМИ автомобілями);

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі;

заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському, міжміському внутрішньо обласному і міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення;

Ці заборони встановлено поки до 03.04.2020, однак з урахуванням епідеміологічної ситуації вони можуть бути продовжені.

За порушення вказаних правил передбачено штрафи від 17 000 грн. до 170 000 грн.

Відповідно до статті 44-3 КУпАП порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених актами законодавства, а також рішеннями місцевих рад з питань боротьби з інфекційними хворобами, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 000 грн. до 34 000 грн. і на посадових осіб - від 34 000 грн. до 170 000 грн.

Крім цього, згідно із статтею 325 Кримінального кодексу у разі, якщо порушення правил карантину було навмисним і призвело до поширення хвороби, винному загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 грн. до 51 000 грн. або арешту на 6 місяців чи обмеження волі на 3 роки.

Недотримання правил карантину, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на 5-8 років.

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