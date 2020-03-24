Пока почти половина из опрошенных СТО работают, но это не надолго.

Маркетинговое агентство IRS Group опросило представителей независимых СТО о намерениях прекратить или продолжать их работы во время пандемии. Согласно опросу, 46% СТО прекратили работу, еще 10% планируют остановиться в ближайшее время.

"Срочно требуются четкие сигналы и действия со стороны власти по поддержке индустрии послепродажного обслуживания автомобилей в том числе и экономики в целом", – говорит директор IRS Group Иван Любарский.

Всего было опрошено 202 СТО со всех областей Украины.

Напомним, как работают автосалоны в Украине.