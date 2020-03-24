Поки що майже половина з опитаних СТО працюють, але це не надовго.

Маркетингове агентство IRS Group опитало представників незалежних СТО щодо намірів припинення або продовження їх роботи під час пандемії. Згідно нього, 46% СТО припинили роботу, ще 10% планує зупинитись найближчим часом.

“Терміново потрібні чіткі сигнали та дії з боку влади щодо підтримки індустрії післяпродажного обслуговування автомобілів зокрема і економіки загалом”, - говорить директор IRS Group Іван Любарський.

Всього було опитано 202 СТО з усіх областей України.

Нагадаємо, як працюють автосалони в Україні.