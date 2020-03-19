Продавці та сервіс обіцяють доставити нове авто додому.

У зв’язку з карантином багато автодилерів суттєво змінили форму роботи. Зокрема, шоу-руми з новими авто зачинились для відвідувачів, а сервіси працюють за онлайн-записом.

“Попередні замовлення та нові замовлення, що надійшли засобами дистанційного зв’язку, виконуються із застосуванням адресної доставки замовлень після попередньої оплати на умовах стандартного договору купівлі-продажу автомобіля, з виконанням вимог забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту,” – говориться в повідомленні одного з автосалонів.

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Ті дилери, які не зачинили шоу-руми, працюють з 9 до 18 годин. Також суттєво зменшилась кількість тест-драйвів, багато дилерів їх припинили.

За необхідності контакту з працівниками дилерських станцій впроваджуються заходи щодо недопущення зараження короновірусом – зберігається безпечна відстань, уникаються фізичні контакти між людьми, приміщення обробляються антисептиками. Подібним чином працюють і сервіси та продаж запчастин.

Нагадаємо, що Сервісні центри МВС перестали оформляти автомобілі.