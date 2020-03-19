Продавцы и сервис обещают доставить новое авто домой.

В связи с карантином многие автодилеры существенно изменили форму работы. В частности, шоу-румы с новыми авто закрылись для посетителей, а сервисы работают по онлайн-записи.

"Предварительные заказы и новые заказы, поступившие средствами дистанционной связи, выполняются с применением адресной доставки заказов после предварительной оплаты на условиях стандартного договора купли-продажи автомобиля, с выполнением требований обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты", – говорится в сообщении одного из автосалонов.

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Те дилеры, которые не закрыли шоу-румы, работают с 9 до 18 часов. Также существенно уменьшилось количество тест-драйвов, многие дилеры их прекратили.

При необходимости контакта с работниками дилерских станций внедряются меры по недопущению заражения короновирусом – сохраняется безопасное расстояние, избегаются физические контакты между людьми, помещения обрабатываются антисептиками. Подобным образом работают и сервисы и продажа запчастей.

Напомним, что Сервисные центры МВД перестали оформлять автомобили.