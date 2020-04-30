Переваги використання мобільного додатку для автовласника на прикладі програми upg.

У сучасного українця кілька десятків карток лояльності від торговельних мереж, якими він користується час від часу. Перебуваючи на касі, не завжди зручно шукати одну з карток у гаманці чи портмоне. А от смартфон завжди з нами, тому багато мереж АЗС перевели свої програми лояльності в мобільні додатки.



Мобільний додаток відомої мережі автозаправних комплексів якісного білоруського пального upg доступний як для смартфонів з ОС Android, так і з IOS. Тому знайти його легко в магазинах додатків обох систем. Легкий крок реєстрації за допомогою СМС – і додаток upg готовий до роботи.





Щоб скористатися системою лояльності UPGgood на АЗК upg чи у VIVO Café, варто лише відкрити додаток та натиснути на іконку “Моя карта”. На екрані смартфону з'явиться QR-код, який треба пред'явити продавцю. Таким чином покупка буде зарахована на персональний рахунок лояльності.

Користуючись додатком, клієнти автоматично стають учасниками бонусної програми UPGgood та приймають участь у акціях, отримуючи бонуси та подарунки.

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Наприклад, зараз у мережі проходить акція “Ще більше вигоди з upg“. Заправившись від 20 л, відвідувачі upg зможуть отримати вигоду до 3 грн/л на пальне.



В іншому меню додатку можна знайти найближчу АЗС upg на карті, перевірити нарахування бонусів та змінити налаштування. Ще однією перевагою додатку є можливість купувати пальне онлайн. Це економить не лише час, а і кошти водія, адже при онлайн покупці мережа upg надає миттєві знижки.



Таким чином, використання мобільного додатку upg на смартфоні значно економить час та надає набагато більше можливостей. А враховуючи умови пандемії, додаток є більш безпечним, ніж використання пластикової картки лояльності.

Нагадаємо, як допомагає мережа upg у боротьбі з короновірусом.