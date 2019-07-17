Двигуни, які працюють на великих обертах, вимагають бензину з найвищим октановим числом.

Спортивні машини, які здатні розганятися до сотні за 4-6 секунд та з максимальною швидкістю 250 км/год, оснащені моторами, які більше нагадують витвори інженерного мистецтва. Адже вони видають під 500 кінських сил! Однак щоб забезпечити такі показники, двигуну потрібне відповідне пальне.

Наприклад, в інструкції з експлуатації тестового Lexus LC500 вказано, що в бак потрібно заливати бензин з октановим числом не менше 98. І це мінімум. А задля того, щоб мотор видавав задекларовану виробником потужність і впевнено почувався на високих обертах, потрібне дійсно спортивне пальне. Якраз таким є бензин із октановим числом 100, який з'явився на заправках мережі UPG.

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Основна перевага “сотого” бензину – це можливість стабільної роботи двигуна в діапазоні вище 7, а то і 10 тисяч обертів на хвилину. Це забезпечують високі антидетонаційні якості, що дозволяє мотору впевнено працювати при високих температурах. Експерти наголошують, що таке пальне створювалося саме для моторів спорткарів чи "заряджених" авто, які спеціально модифіковані для роботи в форсованому режимі, мають збільшений ступінь стискання, раннє запалення.

З класичного, атмосферного мотору W8 нашого Lexus LC500 знімають 477 сил на 5500 обертах на хвилину. Вся ця потужність передається на широченні задні шини, які просто вгризаються в асфальт при розгоні. До сотні цей монстр вистрілює за 4,7 секунди, а максимальний темп сягає 270 км на годину.

З іншого боку, з таким темпераментом заїжджати на заправку доведеться частіше, бо в такому режимі машина спалює по 20 літрів на сотню. Хоча в технічних характеристиках вказано, що в міському режимі Lexus LC500 їсть 15 літрів на сотню. Але й тут “100-й” бензин вигідніший, бо його машина витрачає хоча й ненабагато, але менше, ніж дешевшого “98-го” чи тим паче “95-го”, який ще може нашкодити двигуну.

Втім, навіть на звичайних неспортивних автомобілях використання бензину з індексом “100” допоможе досягти максимальних показників потужності та економічності.

На заправках UPG пропонується бензин А-100, білоруського виробництва з Мозирського НПЗ. Отримане октанове число 100 досягається виключно технологічним шляхом на виробництві, а не шляхом його переробки з бензинів, які мають нижче октанове число.

Отже, в меню вибагливих суперкарів з'явилася нова "страва", яка здатна задовольнити смак найвибагливіших спортивних авто з усього світу.

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