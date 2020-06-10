До начала 2021 года акциз на газ для авто останется неизменным.

Предложение ПАО “УКРТАТНАФТА” по увеличению в 3,5 раза ставки акцизного налога на сжиженный газ пропан-бутан не поддержан премьер-министром Украины.

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Кроме того, введен мораторий на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года. К вопросу повышения ставок акцизного налога власть вернется в декабре 2020 года.

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