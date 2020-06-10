До початку 2021 року акциз на газ для авто залишиться незмінним.

Пропозицію ПАТ «УКРТАТНАФТА» по збільшенню в 3,5 рази ставки акцизного податку на скраплений газ пропан-бутан не підтримано прем’єр-міністром України.

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Крім того введено мараторій на збільшення всіх ставок податків та зборів до 2021 року. До питання підвищення ставок акцизного податку влада повернеться в грудні 2020 року.

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