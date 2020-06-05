Оптова ціна автомобільного газу з початку травня виросла на 60%. Роздрібна ціна на АЗС також стрімко зростає.

За тиждень (29 травня-5 червня) середня роздрібна ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася до 10,56 грн. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95».

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На АЗС OKKО і WOG вартість автогазу виросла в середньому на 38 коп. за літр і 31 коп. за літр, до 11,09 грн за літр і 11,46 грн за літр відповідно. Автогаз на станціях консолідованої групи «Приват» подорожчав на 28-34 коп. за літр, до 9,82-9,87 грн за літр.

ЗВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Glusco подорожчав до 10,67 грн за літр і 10,40 грн за літр відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 0,48 грн за літр - до 10,97 грн за літр. Такі мережі як BVS, «Авантаж 7», «Автотранс» та інші підняли ціни на 25-50 коп. за літр (див. Табл.).

Всього з початку травня по 5 червня середня роздрібна ціна газу зросла на 24% або на 2,05 грн за літр, в той час як оптові ціни за цей період підвищилися на 60%.

Станом на 5 червня середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становить 17 590 грн / т або 9,70 грн за літр.

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Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 29 травня на 5 червня, грн за літр: