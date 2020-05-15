Изучаем преимущества топлива, произведенного на белорусских заводах, которое продается в украинской сети АЗК upg.

В Европе и Украине ценят белорусское топливо, и недаром. Ведь оно отвечает не только украинским, а значительно более строгим европейским стандартам и поставляется в страны ЕС.

В Беларуси работает два крупных нефтеперерабатывающих завода – Мозырский и "Нафтан", входящих в Белорусскую нефтяную компанию. Крупнейшим их акционером является Республика Беларусь. Это огромные нефтеперерабатывающие заводы, которые способны переработать по 14-15 млн т нефти в год. И хотя предприятия были построены еще в советские годы, в последнее время на них была проведена модернизация, которая позволила выпускать продукцию по европейским стандартам.

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Современное оборудование было закуплено белорусскими властями, а качество продукции строго контролируется. Благодаря реконструкции удалось добиться столь высокого качества переработки, что уровень серы, который обычно высокий в сибирской нефти, после переработки на белорусских НПЗ вдвое ниже нормы, принятой в Украине.

Еще один показатель качества переработки – отсутствие присадок, которые повышают октановое число. Такие присадки, которые используют другие производители, плохо влияют на работу и долговечность топливной системы автомобилей. Зато белорусское топливо без присадок обеспечивает стабильную и долгую работу двигателей.

Более того, Мозырский НПЗ производит наиболее качественные бензины с октановым числом 98 и 100, предназначеные для спортивных автомобилей.

Безоговорочное подтверждение качества белорусского топлива в том, что около половины его идет на экспорт, причем преимущественно в страны ЕС и Украину. Без надлежащего качества европейские партнеры не позволили бы поставки топлива на свои рынки.

Украинская сеть автозаправочных станций upg реализует на своих заправках исключительно топливо белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Ведь компания является генеральным партнером Белорусской нефтяной компании и даже развивает сеть АЗК под этим брендом. Такая политика позволяет выдерживать стабильно высокое качество и низкие цены. Ведь через закупку у одного производителя больших объемов топлива можно получить выгодные цены, которые без участия посредников upg предлагает украинским потребителям на собственных АЗК.

Стабильное качество обеспечивается благодаря выверенной логистике, когда топливо от разных заводов не смешивается в емкостях на нефтебазах и бензовозах на пути к АЗК. Кроме того, во время доставки и реализации действует система проверки качества на каждом логистическом этапе.

Таким образом, все топливо, реализуемое в сети АЗК upg, отвечает не только украинскому, но и более жесткому евростандарту.

Например, в бензине в пять раз меньше принятых в Украине норм содержание бензола (токсического и сильного растворителя). Кроме того, вдвое меньшая концентрация фактических смол (влияют на износ двигателя и образование нагара), в пять раз меньше серы (со временем приводит к коррозии деталей).

Дизельное топливо тоже имеет минимальное содержание серы, а также полициклических ароматических углеводов, в нем всегда устойчивый показатель цитанового числа и высокая устойчивость к низким температурам.

Все эти показатели способствуют тому, что автомобиль, который регулярно заправляется белорусским топливом, меньше его потребляет, а топливная аппаратура служит дольше.

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Еще одна важная составляющая использования качественного белорусского топлива – меньшее загрязнение окружающей среды.

Таким образом, заправляясь в сети АЗК upg, вы не только экономите собственные средства, но и заботитесь о защите как своего автомобиля, так и окружающей среды.