Заправим спорткар BMW M2 Competition поочередно тремя видами топлива – бензином марок А-95, А98 и А-100. На них проверим разгон до сотни.

Динамика и темперамент суперкара часто зависит от его "диеты", то есть горючего, которое в него заливают. Бесполезно говорить, что топливо для "заряженных" авто надо подбирать очень придирчиво, однако есть ли разница в динамике в зависимости от октанового числа?

Сегодня мы решили проверить, насколько велика разница в разгоне BMW M2 Competition на разных видах бензина – 95-го, 98-го и 100-го. Последнее заправляем в сети АЗС UPG.

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Для тестов мы выбрали настоящий спорткар – немецкое купе BMW M2 Competition. На наших дорогах оно напоминает НЛО. Потому что редко случается и быстро исчезает. У него под капотом – 3-литровый мотор с двумя турбинами, настоящее произведение немецких инженеров, которое генерирует 410 лошадиных сил на отметке 7000 оборотов в минуту.

Это спорткупе способно преодолевать 250 км в час. Но таких скоростей на украинских дорогах не достичь – ПДД ограничивает максималку даже на едином "автобане" Киев-Борисполь до отметки 130 км/ч. А специальных полигонов у нас нет. Поэтому выедем на взлетную полосу аэродрома и проверим разгон до сотни. Если верить техническим характеристикам BMW, то первую сотню купе "перепрыгивает" за 4,4 секунды. Итак, давайте проверим.

Для этого мы используем GPS-прибор для измерения скорости под названием Dragy. Это довольно недорогое устройство, стоит около 5 тысяч гривен, но оно уже неплохо себя зарекомендовало. Мы используем его во всех тестах и имеем основания доверять его показаниям.

Работает он просто. Сам GPS-блок крепится на кузове, и соединяется через Bluetooth с мобильным приложением. И когда все готово, надо просто начать разгоняться. Он показывает время разгона до сотни, время замедления до нуля с сотни, время прохождения четверти мили и прочее.

По методике нужно выполнить три и более попыток, чтобы получить средние данные. Ибо разгоняться надо исключительно на ровной дороге, чтобы не было погрешности.

Первую попытку мы выполняем без функции Lounch-Control. После нескольких повторений имеем цифру 4,9 до сотни. Неплохо, но далеко от показателей "заводских" ТТХ. И только после использования метода старта с двух педалей получаем лучшее время на отметке 4,8 секунды. При этом в бак авто мы залили 95-й бензин. Теперь, чтобы сравнить с другими видами бензина, надо его полностью изъездить и залить новое топливо.

На следующий день, когда погодные условия такие же, на той самой взлетной полосе мы меряем динамику уже на А-98. В обычном режиме после десяти попыток мы получаем время 4,65 сек. Это уже лучше, чем было на 95-м, однако еще не идеально. Поэтому заливаем 100-й на одной из АЗС UPG.

Кровь кипит, но приходится делать все очень методично, чтобы свести к минимуму погрешность. И после использования метода старта с двух педалей получаем время, похожее на паспортное – 4,45 секунды до сотни! Это круто.

Поэтому вывод простой: на 100-м бензине купе разгоняется лучше. Да и, честно говоря, производитель и сам советует лить в авто горючее с октановым число 98 и выше. "Сотый" бензин от UPG подходит как нельзя лучше!

Понятно, что владелец, который отдал за машину 1 миллион 623 тысячи гривен, не будет экономить на топливе и лить будет сразу “сотый”.

Но этот тест четко показал, что выбирая дешевое топливо, вы теряете в динамике. Ради которой и покупали супердорогое авто.

Напомним, как работает аэродинимика автомобиля.