Заправимо спорткар BMW M2 Competition по черзі трьома видами пального – бензином марок А-95, А98 та А-100. На них перевіримо розгін до сотні.

Динаміка та темперамент суперкара часто залежить від його "дієти", тобто пального, яке в нього заливають. Марно говорити, що пальне для "заряджених" авто треба підбирати дуже прискіпливо, однак чи є різниця в динаміці залежно від октанового числа?

Сьогодні ми вирішили перевірити, наскільки велика різниця в розгоні BMW M2 Competition на різних видах бензину – 95-го, 98-го та 100-го. Останнє можна знайти в мережі АЗС UPG.

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Для тестів ми обрали справжній спорткар – німецьке купе BMW M2 Competition. На наших дорогах воно нагадує НЛО. Бо рідко трапляється і швидко зникає. У нього під капотом - 3-літровий мотор із двома турбінами, справжній витвір німецьких інженерів, який генерує 410 кінських сил на позначці 7000 обертів на хвилину.

Це спорткупе здатне долати 250 км на годину. Але таких швидкостей на українських дорогах не досягти – ПДД обмежує максималку навіть на єдиному "автобані" Київ-Бориспіль до позначки 130 км/год. А спеціальних полігонів у нас немає. Тому виїдемо на злітну смугу аеродрому й перевіримо розгін до сотні. Якщо вірити технічним характеристикам BMW, то першу сотню купе "перестрибує" за 4,4 секунди. Тож давайте перевіряти.

Для цього ми використовуємо GPS-прилад для вимірювання швидкості під назвою Draggy. Це досить недорогий пристрій, коштує близько 5 тисяч гривень, але він вже непогано себе зарекомендував. Ми використовуємо його в усіх тестах і маємо підстави довіряти його показанням.

Працює він просто. Сам GPS-блок кріпиться на кузові, і з'єднується через Bluetooth з мобільним додатком. І коли все готово, треба просто почати розганятися. Він показує час розгону до сотні, час уповільнення до нуля з сотні, час проходження чверті милі та інше.

За методикою треба виконати три і більше спроб, аби отримати середні дані. Бо розганятися треба виключно на рівній дорозі, аби не було похибки.

Першу спробу ми виконуємо без функції Lounch-Control. Після кількох повторювань маємо цифру 4,9 до сотні. Непогано, але далеко від показників "заводських" ТТХ. І тільки після використання методу старту з двох педалей отримуємо кращий час на позначці 4,8 секунди. При цьому в бак авто ми залили 95-й бензин. Тепер, аби порівняти з іншими видами бензину, треба його повністю виїздити і залити нове пальне.

На наступний день, коли погодні умови такі ж на тій самій злітній смузі ми міряємо динаміку вже на А-98. В звичайному режимі після десяти спроб ми отримуємо час 4,65 с. Це вже краще, ніж було на 95-му, однак ще не ідеально. Тому заливаємо 100-ий на одній з АЗС UPG. Кров кипить, але доводиться робити все дуже методично, аби звести до мінімуму похибку. І після використання методу старту з двох педалей отримуємо час, схожий на паспортний – 4,45 секунди до сотні! Це круто.

Тож висновок простий: на 100-му бензині купе розганяється краще. Так, різниця не принципова, але вона є. Та й, чесно кажучи, виробник і сам радить лити в авто пальне з октановим число 98 і вище. "Сотий" бензин від UPG підходить якнайкраще!

Зрозуміло, що власник, який віддав за машину 1 мільйон 623 тисячі гривень, не буде економити на пальному і литиме одразу сотий.

Але цей тест чітко показав, що обираючи дешевше пальне, ви втрачаєте в динаміці. Заради якої і купували супердороге авто.

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